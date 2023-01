Le gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine et le réseau régional de recherche en oncologie (Oncosphère) unissent leurs expertises pour travailler à la construction et à la valorisation de projets de recherche en lien avec l’autonomie et la santé des personnes âgées atteintes de cancer. L’ambition est d’améliorer la connaissance des maladies, de proposer de nouveaux protocoles de traitements et de faciliter le parcours d’accès aux soins. Dans ses vœux à la presse le 13 janvier 2023, le président du conseil régional Alain Rousset a affirmé vouloir "booster la recherche clinique" sur ce sujet.