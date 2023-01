La commission d’enquête a rendu, le 4 janvier 2023, un avis favorable sur le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris, mis en consultation entre le 3 octobre et le 5 novembre 2022, annonce la collectivité, vendredi 13 janvier. Le conseil métropolitain avait adopté ce document le 24 janvier 2022, après quatre ans de travaux, à 94,2 % des suffrages. La commission émet sept recommandations – "auxquelles la MGP va accéder" –, portant notamment sur la mise en place d’indicateurs de suivi (objectif de 30 % pleine terre, développement de la biodiversité et évolution de l’activité économique dans les QPV), les enjeux de maintien de l’activité industrielle et la restructuration des centres commerciaux vieillissants. Cet avis "est un nouveau signal fort et très positif" "dans la perspective d’une adoption définitive avant l’été", réagit Patrick Ollier, président de la MGP.