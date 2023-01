"L’Agence de l’innovation en santé a vocation à être connectée au terrain et doit permettre un pilotage transversal et coordonné de l’innovation et de la recherche en santé", déclare Lise Alter, directrice générale de l’AIS, dans une interview à AEF info, le 10 janvier 2023. Elle en détaille les missions : prospective et anticipation de l’innovation en santé, accélération et simplification des process, accompagnement des porteurs de projets, etc. "L’AIS a été créée afin de faire office de catalyseur de l’écosystème", poursuit Lise Alter qui estime que la France dispose de "tous les éléments pour renforcer sa capacité à être un leader en matière d’innovation en santé et à se réindustrialiser à horizon 2030". Enfin, elle évoque les enjeux de compétences et de formations et la future installation de l’AIS au PariSanté Campus.