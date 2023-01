Quatre syndicats étudiants en santé apportent leur soutien à la PPL Rist appelant à mettre "égo et corporatisme de côté"

La Fnek (kinés), la FNEO (orthophonie), la Fnesi (infirmier), l’UNECD (dentaire) signent un communiqué commun ce 9 janvier 2023 pour défendre la proposition de loi de Stéphanie Rist qui doit être examinée en commission des Affaires sociales le 10 janvier. Ce texte propose des solutions "concrètes, efficaces et nécessaires pour pallier les problématiques que rencontrent les populations". Appelant à mettre de côté "l’ego et le corporatisme des professions de santé", ils estiment que "le cadre d’exercice coordonné pluridisciplinaire" est souhaitable pour "répondre à un système de santé engorgé" et libérer du temps médical. Cet exercice coordonné "doit permettre un accès à un professionnel de santé dès que nécessaire". Les quatre syndicats de jeunes professionnels jugent qu’il leur faut ouvrir "la possibilité d’exercer sans prescription médicale", laquelle est un "verrou à l’accès aux soins".