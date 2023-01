L’obligation de ré-entraîner au travail un salarié handicapé reconnu inapte n’impose pas qu’il ait repris le travail

L’article L. 5213-5 du code du travail impose à "tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés" d’assurer, "après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés" reconnus travailleurs handicapés. Cette obligation n’impose pas que le salarié malade ou blessé ait repris son travail. Dès lors, une cour d’appel ne peut débouter une salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de ré-entraînement au travail au motif que celle-ci n’a pas repris le travail après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 novembre 2016.