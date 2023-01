Le Réseau des Inspé estime que placer le CRPE au niveau licence, et donc "dissocier le 1er et le 2nd degré, est une fausse bonne idée". Voici l’une des positions tenues par le réseau dans une note de propositions remise aux MESR, MENJ, Dgesip et Dgesco en décembre 2022. Ils proposent plutôt de labelliser des parcours de licence et adapter les master Meef et le concours, indiquent le 13 janvier 2023 à AEF info Elsa Lang-Ripert et Pierre Chareyron, VP du réseau. Une enquête sur les licences déjà existantes est en cours de finalisation, avec l’objectif d’améliorer la lisibilité des formations.