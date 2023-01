Signée en septembre 2022, la Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2022-2026 de l’Ucanss dessine sa feuille de route pour les 5 années à venir. Ses objectifs stratégiques s’inscrivent dans le cadre des ambitions de l’ensemble des acteurs de la sécurité sociale, notamment dans un contexte de prochaines signatures des COG des branches du régime général. Et s’organisent autour de cinq axes : dialogue social, développement RH, efficacité économique, transition écologique et énergétique.