Après la démission surprise de Jean Rottner juste avant la trêve de fin d’année, Franck Leroy vient d’être élu président du conseil régional Grand Est, ce vendredi 13 janvier 2023. Le maire d’Epernay et 1er VP de la région (qui a assuré l’intérim) a remporté ce scrutin, auquel Laurent Jacobelli (RN et Apparentés) s’était aussi porté candidat. Alors que son arrivée fait ressurgir la question alsacienne, Franck Leroy ouvre cette nouvelle page "dans la continuité". Il annonce "un train de mesures pour la ruralité", et proposera à la prochaine CP 230 M€ d’aides face aux coûts de l’énergie.