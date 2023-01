Le taux du livret A sera porté de 2 % à 3 % au 1er février 2023, a annoncé Bruno Le Maire sur France 2, le 13 janvier. Un taux certes inférieur au niveau de l’inflation (lire sur AEF info), "actuellement légèrement supérieure à 5 %", mais qui préserve un "équilibre" entre la rémunération des 56 millions de Français détenteurs d’un livret A et la nécessité de "protéger emprunteurs et investisseurs", a expliqué le ministre de l’Économie. Avec un taux du Livret A passé de 0,5 % à 3 % en un an, les charges d’intérêts des organismes de logement social, qui ont un encours de dette de l’ordre de 150 milliards d’euros soumis aux variations de ce taux, se trouveront "alourdies de 3,75 Md€ en année pleine", réagit ainsi l’USH. Tout en "prenant acte d’une décision équilibrée." La stricte application de la formule mathématique aurait amené à une rémunération de l’ordre de 3,4 %, souligne l’USH.