La commission des Finances, "a approuvé la création d’une mission d’information sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise", rappelle l’Assemblée nationale le 12 janvier 2023. Il s’agit "de faire le point sur les dispositifs existants destinés à associer les salariés aux performances économiques de leur entreprise, avant d’émettre des propositions pour renforcer ces dispositifs au bénéfice des salariés : intéressement, participation, prime de partage de la valeur, actionnariat salarié et épargne salariale". Les co-rapporteurs Louis Margueritte (Renaissance, Saône-et-Loire) et Eva Sas (Écologiste/Nupes, Paris) ont prévu une quarantaine d’auditions d’acteurs très divers : organisations professionnelles, syndicats, administrations, économistes et associations. La mission d’information devrait rendre ses travaux en avril.