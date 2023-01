Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue jeudi 19 janvier 2023 au soir, valide l’essentiel de la Lopmi. L’institution a en revanche censuré deux cavaliers législatifs introduits par les sénateurs pour durcir la réponse en matière de violences faites aux élus, de refus d’obtempérer et de rodéos urbains, et pour faciliter la caractérisation d’une menace de mort. Les articles relatifs à l’enquête sous pseudonyme pour les infractions commises sur internet et à la fonction d’assistant d’enquête sont également partiellement censurés.