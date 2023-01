Jusqu’alors conseiller chargé du pouvoir d’achat et des mutations économiques et sociales auprès d’Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Paul-Antoine Georges, administrateur civil hors classe, rejoint la Direction de la sécurité sociale (DSS) en tant que sous-directeur du financement de la sécurité sociale. Sa prise de fonctions entérinée ce 13 janvier au Journal officiel sera effective à compter du 1er février pour une période de trois ans.