Grandes étapes, dotations et intérêts : la carte des idex et des isite

Après la dernière vague de labellisation en 2022, qui a vu 8 projets être confirmés, on dénombre 17 projets d’idex et isite en France, dont 6 en Île-de-France. Leurs dotations non consomptibles s’étalent entre 967,4 M€ et 225,2 M€ et rapportent entre 31,4 M€ et 6 M€ d’intérêts annuels. AEF info enrichit l’espace en ligne "La Carto du Sup", par des cartes interactives dédiées aux idex-isite et par la frise chronologique des étapes de 11 ans de compétition.