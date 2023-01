Les Amis de la Terre France dénoncent le système de surproduction du secteur textile, avec "une offre largement supérieure à la demande et des niveaux de production dépassant les limites planétaires et les normes sociales", dans le cadre d’un dossier publié le 18 janvier 2023. L’ONG propose des mesures de réduction et d’encadrement de la production, qui doivent "impérativement être adoptées et aller de pair avec de réelles incitations à la relocalisation".