Les quatre plus grands gestionnaires d’actifs — BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments et State Street — ont soutenu 20 % des résolutions sociales et environnementales déposées en 2022, contre 32 % en 2021, pointe Share Action dans un rapport reprenant les votes de 68 des plus grands gestionnaires d’actifs portant sur 252 résolutions environnementales et sociales. L'ONG relève des "progrès limités" en matière de vote et un "net clivage régional" entre les investisseurs américains et européens. Pour y remédier, elle appelle à un soutien par défaut des résolutions ESG.