La formation professionnelle est plus que jamais au cœur des préoccupations des décideurs formation et des collaborateurs, après les impacts croisés de la dernière réforme découlant de la loi "Avenir professionnel" et de la crise sanitaire, selon le premier baromètre de la formation professionnelle réalisé par Lefebvre Dalloz Compétences. La formation continue a intégré les outils e-learning et valorise de plus en plus les modalités hybrides, note l’organisme de formation. Une écrasante majorité de salariés se considère comme acteurs de leur formation (86 %) en raison du dispositif du CPF.