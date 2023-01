Entre 2020 et 2021, le nombre total des demandes d’agents souhaitant bénéficier de la protection fonctionnelle est passé de 150 à 311 dans les établissements publics d’enseignement supérieur et sports, selon les résultats d’une enquête réalisée par la DAJ, publiée le 12 janvier 2023. Sur l’ensemble du périmètre de cette enquête, qui concerne les académies, les établissements publics d’enseignement supérieur et sports, et l’administration centrale, plus de huit demandes sur dix concernent des atteintes volontaires à l’intégrité de l’agent.