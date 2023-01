PARLEMENT MISSION PME. Par décret de la Première ministre du 12 janvier 2023, Paul Midy, député Renaissance de l’Essonne, est chargé d’une mission temporaire ayant pour objet le soutien à l’investissement dans les start-up, les petites et moyennes entreprises innovantes et les petites et moyennes entreprises en croissance.nominations IMMIGRATION. Par arrêté de la Première ministre, du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du 12 janvier 2023, Jean-Daniel...