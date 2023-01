"Les entreprises recourent plus intensément à l’activité partielle lorsque sa prise en charge est plus généreuse", note, sans surprise, la Dares, dans un document d’études de janvier 2023. "La baisse, modérée, du taux de prise en charge en juin 2020 ne semble pas avoir eu d’effets significatifs sur l’emploi à court terme. À l’inverse, couplée à d’autres mesures et associée à une communication gouvernementale importante, la hausse du taux de prise en charge dans les zones de montagne fin 2020 semble avoir eu un fort effet sur l’emploi dans ces zones", constate la Direction.