Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a reçu, vendredi 13 janvier 2023 au matin, les acteurs du secteur publicitaire pour faire le point sur les "contrats climat" introduits par la loi climat et résilience. L’occasion de leur rappeler leurs obligations, avant l’échéance de juillet prochain. Et de signaler les entreprises qui ne répondent pas encore à ces obligations, dont Ferrari, Cultura et la société à mission Camif, ainsi que celles qui n’ont pas encore conclu un contrat climat, à l’instar de Monoprix.