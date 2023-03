Depuis mi-janvier, les coursiers bordelais disposent, en centre-ville, d'un local, mis à disposition par la mairie, pour se ressourcer, bénéficier d'une aide médicale et juridique et réparer son vélo. Inauguré le 22 février 2023, ce lieu est un projet porté à l'origine par la CGT pour soutenir les travailleurs des plateformes. Le syndicat a agrégé autour de lui élus locaux, fédération CoopCycle, ateliers associatifs de mécanique, et Médecins du Monde, qui documente localement l'impact santé de l'ubérisation. Tout en saluant cette initiative, l'eurodéputée LFI Leïla Chaibi, qui pousse la directive posant un principe de salariat pour ces précaires, a rappelé la responsabilité de leur employeur. Un combat plus large qu'une réponse médico-sociale. À Paris, une maison similaire, ouverte en 2021, a accueilli 600 livreurs, leur apportant aide dans les démarches et à la recherche d'emploi.