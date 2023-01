Ministère de l’Intérieur. Un arrêté du 10 janvier 2023 fixe pour cette année le contingent annuel et la répartition des places offertes par la voie de la liste d’aptitude et par la voie de l’examen professionnel dans les corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’Intérieur, des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, des contrôleurs des services techniques du ministère de l’Intérieur, et des ingénieurs des systèmes d’information et de communication...