Dans le cadre du volet "logement" du CNR, lancé le 28 novembre et qui rendra ses conclusions au printemps, Christine Leconte et Marjolaine Meynier-Millefert coaniment le groupe de travail intitulé "le logement à l’avant-garde de la transition écologique." Les trois premières réunions plénières organisées par la présidente du Cnoa et la députée Renaissance de l’Isère, également présidente de l’Alliance HQE-GBC, ont permis de définir quatre axes de travail, qu’elles détaillent à AEF info jeudi 12 janvier 2023. Adaptation des territoires au changement climatique, construction et rénovation durables, formation de la filière, financement de la transition écologique dans le logement… La soixantaine de membres du GT a jusqu’à la fin janvier pour leur adresser des propositions. À la fin du mois également, un point d’étape aura lieu entre les trois GT du CNR logement et le ministre Olivier Klein.