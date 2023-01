Alors que les effectifs des classes préparatoires économiques et commerciales continueraient de baisser à la rentrée 2022, après une chute de plus de 10 % en 2021, retrouvez le détail des inscrits en 2022 par lycée, selon les observations de la DAC (direction des admissions et concours) de la CCI Paris IDF. Celle-ci se base sur une enquête qu’elle mène en direct dans les lycées sur les effectifs de 1re et 2e années. En attendant la prochaine note du Sies, ces données non officielles reflètent "une tendance", précise à AEF info Christian Chenel, directeur des admissions et concours.