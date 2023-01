CPRDFOP 2022-2028 : la région Occitanie prévoit une enveloppe d’un milliard d’euros

La région Occitanie a adopté son contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle pour la période 2022-2028, ce vendredi 25 novembre 2022. Un budget d’un milliard d’euros est prévu pour financer les 33 actions de ce schéma. Du fait de son attractivité et pour ne pas voir augmenter le nombre de demandeurs d'emploi sur son territoire, "la région doit créer chaque année plus de 24 000 emplois pour contrer la hausse du chômage", rappelle Carole Delga (PS), sa présidente.