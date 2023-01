L’association Think smartgrids a publié mardi 10 janvier 2023 un manifeste proposant "une nouvelle révolution électrique" au service de la décarbonation, rendue nécessaire par "le déploiement des énergies renouvelables intermittentes et l’électrification croissante des usages", souligne l’organisation qui représente les acteurs français des réseaux électriques intelligents. Elle énumère sept recommandations pour mener à bien cette transition, parmi lesquelles le développement d’outils numériques pour moduler en temps réel la production et la consommation d’électricité.