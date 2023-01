Annoncée en décembre, la mission relative à "la rationalisation de notre administration comme source d’économie budgétaires" a tenu sa réunion constitutive le 10 janvier, fait savoir l’Assemblée nationale ce 12 janvier 2023. Ses douze membres "envisagent de mener près d’une quarantaine d’auditions avant la remise du rapport qui devrait intervenir dans le courant du mois d’avril 2023". La mission commencera ses auditions avec celles des ministres de la Fonction publique et des Comptes publics, des responsables des principales directions centrales et associations d’élus. Mais elle rencontrera aussi "des agents publics et des usagers des services" publics. Elle compte "dresser un bilan de l’application de précédentes réformes de l’action publique", "étayer ses préconisations à la lumière de certains modèles étrangers" et éventuellement se pencher sur la simplification des normes.