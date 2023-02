Le 4 octobre 2022, le groupe Engie annonçait la finalisation de la cession de sa filiale Equans au groupe Bouygues. Un processus entamé plus d’un an plus tôt, quand le groupe a décidé de recentrer ses activités autour de quatre métiers : les énergies renouvelables, les infrastructures, la production thermique et la fourniture d’énergie, et les solutions de décarbonation pour ses clients. Avec 72 000 salariés concernés, le volet social de cette opération est très vite apparu comme majeur. Aussi, la direction a décidé de travailler étroitement avec le comité d’entreprise européen.