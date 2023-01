Comment le ministère du Travail compte contrôler le recours à l’activité partielle

Dans le contexte de crise sanitaire et économique, le gouvernement a décidé d’utiliser massivement le chômage partiel pour limiter les destructions d’emploi. Non seulement le dispositif a été étendu à de nouveaux bénéficiaires et le niveau d’indemnisation revu à la hausse, mais la procédure de demande d’autorisation et d’indemnisation a été largement simplifiée. Résultat : au 11 mai 2020, près de 11,3 millions de demandes d’autorisation ont été déposées pour environ 12,4 millions de salariés. Pour lutter contre les abus, le ministère du Travail lance un vaste plan de contrôle a posteriori.