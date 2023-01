Voici une sélection d’événements pour la semaine du 16 janvier 2023, marquée notamment par le début, lundi, de l’examen en séance publique, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État et aux collectivités locales pour favoriser la rénovation énergétique. Le lendemain, la Solideo organise sa conférence de presse de rentrée. Mercredi, l’Assemblée procédera à des auditions sur le coût de l’énergie pour les logements sociaux et les sénateurs Létard et Blanc présenteront leur PPL sur le ZAN. Le même jour, l’USH présentera ses vœux.