La Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay est "en quelque sorte un site de rencontre, qui bénéficie à tous", indique à AEF info son directeur, Ulysse Baratin, le 12 décembre 2022. Ce "théâtre professionnel" ultramoderne (160 places), situé au cœur du campus Paris-Saclay, réunit des acteurs de la création artistique et de la recherche scientifique, mais veut aussi attirer "tout un chacun" : scolaires, artistes, riverains, etc. Il propose des formations, des résidences de "recherche créative", et une programmation culturelle ouverte à tous. "Très secouée pendant le Covid, la science ne doit pas se retirer du dialogue avec la société", estime Ulysse Baratin. La Scène de recherche illustre l’une des 10 tendances retenues par AEF info dans son "Cahier de tendances 2023", publié le 20 janvier : "Théâtres, expos, bibliothèques… : ces campus qui s’ouvrent sur la ville" (lire sur AEF info).