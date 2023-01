Cabinet d'avocats dédié au droit social et à celui de la formation professionnelle, Littler France a annoncé sa création mardi 10 janvier 2023. Composé de 65 membres dont 13 associés fondateurs tous issus du cabinet Fromont Briens (1), cette nouvelle structure est structurée autour de cinq "pôles d’expertise" : "Vie de l’entreprise ; Employabilité ; Transformation & réorganisation ; Contentieux et Acteurs de la formation professionnelle." Son comité exécutif est composé de Sabrina Dougados, Julie Béot-Rabiot, Jean-Martial Buisson et Guillaume Desmoulin.