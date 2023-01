Le Haut Conseil de la santé publique a publié, mercredi 11 janvier, un bilan mitigé des trois premiers plans nationaux santé-environnement, couvrant la période de 2004 à 2019. S’il se félicite de plusieurs avancées, comme le programme de biosurveillance de la population française Esteban, il note aussi plusieurs échecs (ozone, légionellose) et semi-échecs (nanomatériaux). Il appelle le gouvernement à attribuer "une valeur juridique" aux prochains plans et à prévoir des financements dans chaque loi de finances. Il demande aussi l’intégration de problématiques comme le climat et l’alimentation.