Le ministre de la ville et du logement, Olivier Klein s’est rendu à Grand-Champ dans le Morbihan, jeudi 12 janvier 2023, pour échanger avec les élus et les acteurs économiques locaux sur le logement de saisonniers et le logement en zone tendu. Un premier "CNR logement décentralisé", qui ouvre une série de rencontres qui seront organisées en dehors de la capitale d’ici fin mars, en vue de "construire une union sacrée autour du logement", espère le ministre. Changement de fiscalité, simplification et décentralisation ont été au cœur des propositions des acteurs de ce territoire.