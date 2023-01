"Par rapport au contexte national, notre académie sera bien dotée à la rentrée prochaine", se réjouit le recteur de Lyon, Olivier Dugrip lors d’une conférence de presse lundi 16 janvier 2023. Les moyens restent constants pour le premier degré alors même que les effectifs diminuent. Et ils augmentent de 65 ETP pour le second degré en raison d’une hausse de la démographie. "Si nous reconnaissons que la situation ne se dégrade pas, nous regrettons qu’elle ne s’améliore pas non plus", déclare pour sa part le Snesup-FSU.