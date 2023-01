Devant le CNLE le 12 janvier 2023, Jean-Christophe Combe annonce poursuivre la concertation sur le Pacte des solidarités, qui prolonge la stratégie de lutte contre la pauvreté 2017-2022. Elle se poursuivra avec les "parties prenantes" jusqu’en février et inclure les organisations syndicales présentes au CNLE. Le ministre des Solidarités rappelle ses priorités et annonce avoir demandé à l’Insee, avec le CNLE et le sociologue Nicolas Duvoux de mesurer l’impact de l’inflation sur la situation des plus modestes, notamment sur les produits de première nécessité.