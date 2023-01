Le conseil régional Occitanie va consacrer une enveloppe de 84,44 M€ à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dans son budget primitif 2023, contre une enveloppe de 87,6 M€ en 2022. Équité territoriale, démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et stimulation de la diffusion de l’innovation en sont les points saillants. 2023 sera la première année de déploiement du SRESRI 2022-2028 qui vient d’être renouvelé (lire sur AEF info) et du CPER 2021-2027 récemment signé (lire sur AEF info). Le budget est adopté par les élus lors de l’assemblée plénière du 15 décembre 2022.