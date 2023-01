Déjà rejetée, via l’adoption d’amendements de suppression, en commission éducation de l’Assemblée nationale le 14 décembre dernier (lire sur AEF info), la proposition de loi du Rassemblement national visant "à instituer dans les écoles et collèges publics le port d’une tenue uniforme aux couleurs de l’établissement scolaire" l’a de nouveau été en séance publique au palais Bourbon, le 12 janvier 2023. Plusieurs amendements de suppression, portés par les groupes Socialistes et apparentés-Nupes, Écologistes-Nupes, LFI-Nupes, Renaissance, Démocrate et GDR-Nupes, ont été adoptés, rejetant définitivement le texte.