L’Ined annonce, jeudi 12 janvier 2023, avoir adopté une "charte pour la science ouverte" afin de rendre les recherches sur la population "plus cumulatives, plus collaboratives, plus transparentes et d’accès plus universel". Cette décision s’inscrit dans la politique de l’établissement au titre du contrat d’objectifs et de performance 2021-2025. L’institut dit s’être "engagé de longue date sur cette voie", et entend, avec cette charte, "poursuivre sa politique en faveur d’un accès aussi ouvert que possible aux résultats et méthodes de la recherche scientifique".