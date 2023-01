Préparer, négocier, conclure. Trois grandes étapes pour mener les discussions sur les salaires qui ont lieu chaque année au sein des entreprises. Comment les représentants syndicaux les ont-ils vécues en 2022 et quels ont été les déterminants qui ont pu faire avancer les revendications ? Tels étaient les sujets abordés dans le cadre d’un webinaire organisé par Miroir social et Syndex le 12 janvier 2023. Entre consultation des salariés, construction des revendications et outils de communication avec la direction, les solutions sont multiples. Exemples chez BNP Paribas et Weber.