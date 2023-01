Le gouvernement va créer un "index seniors" obligatoire dans les entreprises

Dans son projet de réforme des retraites, qu’il a présenté le 10 janvier 2023, le gouvernement souhaite "redonner toute leur place aux seniors", en levant les freins à leur emploi. Pour cela, il prévoit d'"élargir l’accès à la retraite progressive", de "rendre le cumul emploi-retraite créateur de droits", de "créer un compte épargne-temps universel", de "rendre obligatoire la négociation sur l’emploi des seniors" et de "créer un index seniors dans les entreprises". Ce dernier sera obligatoire pour les entreprises de plus de 1 000 salariés cette année, et en 2024 pour les plus de 300 salariés.