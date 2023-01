Voici le sommaire des brèves en énergie pour la semaine du 9 au 13 janvier 2023 :la consommation d’électricité poursuit sa baisse à – 8,3 % sur les quatre dernières semaines ;l’Association française du gaz devient France gaz et vise 20 % de gaz renouvelables en 2030 ;l’UE a installé 15 GW d’éolien en 2022…... et est en tête du nombre de brevets mondiaux déposés sur l’hydrogène ;GRTgaz lance un appel à intérêt pour le projet H2Med.l’ancien président d’EDF François Roussely est décédé ;Rudy Cluzel devient directeur des affaires extérieures et de la communication de l’UFE ;