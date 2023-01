France Travail sera un opérateur et un réseau des acteurs œuvrant dans le giron du service public de l’emploi. Un nouveau document vient préciser les modalités de gouvernance et de pilotage de France Travail. Les multiples déclinaisons territoriales de France Travail auront leur propre focale : le déploiement de la politique d’État, de sa coordination avec les stratégies régionales emploi/formation/ Orientation au niveau régional, l’équité territoriale en matière d’accès à l’accompagnement individuel vers l’emploi au niveau départemental et la mise en œuvre opérationnelle au niveau local.