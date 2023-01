"Convaincu que la science et la recherche auront un rôle clé à jouer dans la reconstruction de l’Ukraine après la guerre", un groupe de mathématiciens d’origine ukrainienne se réunit le 12 janvier 2023 pour créer le Centre international de mathématiques en Ukraine (ICMU), dont il a formé le comité de coordination initial. Cette réunion constitutive est accueillie par l’IHES à Paris, en présence de Mykhailo Podolyak, conseiller du chef du cabinet du président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky, de Claire Giry, DGRI au MESR et de six lauréats de la médaille Fields.