La Fondation pour l’université de Lyon devient "Fondation innovation et transitions", fait-elle savoir par communiqué le 12 janvier 2023. Fondation reconnue publique, elle régie par des statuts validés par le Conseil d’État le 20 décembre 2022 et la gouvernance évoluera "prochainement". Les objectifs ? "Porter des projets innovants scientifiques, technologiques, sociaux et écologiques à impact positif ; développer et organiser une coopération féconde entre les parties prenantes de la connaissance, du développement et de l’innovation, en particulier entre les acteurs du monde économique et ceux du monde académique ; favoriser les transferts de connaissance et l’accès citoyen aux innovations." Elle héberge à ce jour 27 fondations placées sous son égide. "Trouvant ses racines dans le territoire lyonnais, la fondation peut cependant œuvrer sur l’ensemble du territoire national", est-il précisé.