Le président de l’université de Rouen Normandie Joël Alexandre annonce quitter ses fonctions le 13 janvier 2023, soit deux ans après sa réélection. Interrogé par AEF info, il parle de "raisons personnelles" qui ne sont pas d’ordre médical. Une nouvelle élection est prévue le 27 janvier, le VP CA Laurent Yon assurant jusqu’à cette date l’intérim et étant le seul candidat déclaré. La date de départ coïncide avec le dépôt d’un dossier de candidature à l’AAP "Excellences" que Joël Alexandre a souhaité porter. Il revient sur la spécificité de gouvernance instaurée sous sa mandature. Il insiste également sur le lien formation-recherche ainsi que sur "l’inquiétude" liée au budget 2023, qui vient d’être adopté et qui accuse un déficit lié aux dépenses énergétiques et à la non-compensation d’une partie de la hausse du point d’indice.