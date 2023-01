Les premières réunions du CCFP et du CSFPE de l’année se tiendront respectivement les 2 et 9 février 2023. Les organisations syndicales en ont été informées par la DGAFP mercredi 11 janvier. Le CCFP se déroulera sous la présidence du ministre de la Fonction publique. Ces séances seront l’occasion d’installer ces instances après les élections professionnelles de décembre 2022. Lors de l’annonce des résultats officiels, le 16 décembre, le ministère avait de fait indiqué que les installations des nouvelles instances auraient lieu début février. D’ici là, Stanislas Guerini rencontrera en bilatérale les organisations syndicales à partir de la semaine prochaine pour préparer l’agenda social, qui, outre la réforme des retraites, sera rythmé par la poursuite de la négociation sur la réforme de la protection sociale complémentaire et l’ouverture du chantier sur les carrières et les rémunérations.