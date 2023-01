Au Journal officiel du jeudi 12 janvier 2022 pour la protection sociale

FINANCEMENT-BUDGETCADES. Le décret n° 2023-12 du 11 janvier 2023 précise les dates et les montants des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre des opérations de reprise des déficits des exercices 2020 et 2021 et des déficits prévisionnels de l'exercice 2022 de certains organismes de sécurité sociale. MESURES NOMINATIVESARS CENTRE-VAL DE LOIRE. Jérôme Viguier est nommé directeur général...