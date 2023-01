Le taux d’application des lois a atteint 90 % au 31 décembre 2022, selon le bilan de l’application des lois présenté en Conseil des ministres mercredi 11 janvier 2023 par le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Ce taux correspond "aux mesures d’application des lois promulguées depuis plus de six mois". Pour le gouvernement, ce bilan traduit sa "mobilisation" "malgré́ les perturbations liées à la crise sanitaire et à la production normative d’urgence qu’elle a suscitée". Au 31 décembre 2021, le bilan semestriel présentait un taux de 92 % (contre 88 % en 2020). Dans une circulaire publiée le 28 décembre dernier, la Première ministre demande aux membres de son gouvernement de "faire en sorte que soient rapidement prises les mesures réglementaires nécessaires à l’application de la loi".