Pour l’école maternelle, qui pose "les premières bases des savoirs fondamentaux", le MEN publie le 12 janvier 2023 une note de service annonçant un "plan d’action". Il comprend deux grands axes, dont la formation renforcée des cadres, formateurs, directeurs d’école maternelle et enseignants. Dans le cadre des plans maths et français, des "constellations" seront dédiées aux enjeux spécifiques de la maternelle. Le deuxième axe porte sur la continuité du parcours de l’enfant, en amplifiant le partenariat avec la petite enfance, et les parents. Pour l’Ageem, ces annonces "vont dans le bon sens".